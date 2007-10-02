ЦИК обработал 94,02% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8.30 второго октября обработано 94,02% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,19% избирателей, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,27%, за Коммунистическую партию Украины – 5,37%, за Блок Литвина – 3,98%, за Социалистическую партию Украины – 2,94%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,70% избирателей.