Член ЦИК: Приговоры Тимошенко и Луценко не являются правовыми
Приговоры экс-премьер-министру Юлии Тимошенко и экс-министру МВД Юрию Луценко не являются правовыми, убежден член Центральной избирательной комиссии Игорь Жиденко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания ЦИК, на котором рассматривался вопрос регистрации избирательного списка «Батькивщины».
«Безусловно, все знают, что существуют и вступили в законную силу формальные приговоры в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко», - сказал И.Жиденко. И добавил, что «все видели, как проходил этот судебный процесс и каким образом выносились приговоры».
«По моему мнению, ни у одного адекватного человека как в Украине, так и за ее пределами, не возникает сомнений, что это решение не является правовым», - сказал И.Жиденко и выразил убеждение, что это решение направлено на устранение от политической деятельности Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, а также создание препятствий для их участия в выборах.
«Поэтому в какие бы обертки это не заворачивали, это решение является инструментом преступления», - сказал И.Жиденко.
По его мнению, с точки зрения закона, действительно, есть основания для нерегистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты, однако «это означает голосовать против демократии, против правды».
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в народные депутаты по партийному списку ВО "Батькивщина".
Ю.Тимошенко возглавляла партийный список "Батькивщины", теперь же на первом месте очутился Арсений Яценюк.