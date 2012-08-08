Член ЦИК: Приговоры Тимошенко и Луценко не являются правовыми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания ЦИК, на котором рассматривался вопрос регистрации избирательного списка «Батькивщины».

«Безусловно, все знают, что существуют и вступили в законную силу формальные приговоры в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко», - сказал И.Жиденко. И добавил, что «все видели, как проходил этот судебный процесс и каким образом выносились приговоры».

«По моему мнению, ни у одного адекватного человека как в Украине, так и за ее пределами, не возникает сомнений, что это решение не является правовым», - сказал И.Жиденко и выразил убеждение, что это решение направлено на устранение от политической деятельности Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, а также создание препятствий для их участия в выборах.

«Поэтому в какие бы обертки это не заворачивали, это решение является инструментом преступления», - сказал И.Жиденко.

По его мнению, с точки зрения закона, действительно, есть основания для нерегистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты, однако «это означает голосовать против демократии, против правды».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в народные депутаты по партийному списку ВО "Батькивщина".

Ю.Тимошенко возглавляла партийный список "Батькивщины", теперь же на первом месте очутился Арсений Яценюк.