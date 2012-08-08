ПР говорит, что люди даже на улицы вышли: поблагодарить за языки

Наиболее многочисленные митинги в поддержку подписания главой государства языкового закона проходят в Днепропетровске, Луганске и Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Так, по их данным, более 5 тысяч жителей Днепропетровщины вышли поддержать языковой закон на митинг на Фестивальном причале Днепропетровска.

В Луганске на митинг в поддержку подписания закона Президентом вышли несколько тысяч жителей области. Участники митинга обратились к В.Януковичу, выразив уверенность, что подписанный им закон «положит конец языковым спекуляциям, а циничные манипуляторы от политики уступят место здоровым, прагматичным силам, способным и дальше воплощать в жизнь социальные инициативы Президента и правительства», проинформировали в ПР.

В Одессе больше трех тысяч человек собрались на площади возле здания обладминистрации, чтобы поддержать подписание В.Януковичем Закона «Об основах государственной языковой политики». Одесситы уверены, что подписание данного закона положит конец всем дискуссиям и станет основой для последующего развития Украины как государства, в котором языковые права каждого гражданина, независимо от того, к какой национальности он принадлежит, на каком языке он разговаривает, были реально защищены, говорится в сообщении.