Оппозиция пообещала отменить языковой закон

Как сказано в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии «Батьківщина», «грубые нарушения Конституции и Регламента Верховной Рады на всех стадиях псевдорассмотрения этого проекта не оставляют сомнения в его юридическом никчемности. Данный так называемый закон не может вступить в силу, потому что в действительности его не принимали ни в первом, ни во втором чтениях. Его не имели права скреплять подписями ни Литвин, ни Янукович. Да, Литвин публично признал, что не имел права подписывать настоящий акт. Но для него важнее оказалось пребывание в новом парламенте, нежели судьба государственного языка. Виктор Янукович обязан был как глава государства ветировать упомянутый закон и вернуть его в парламент без подписи. Но для Януковича важнее было удержать падающий рейтинг Партии регионов, чем национальное единство и государственный язык. Он пошел на очередное преступление и подписал данный так называемый закон, порожденный тотальным беззаконием и пренебрежением Конституции».

«Подписание закона «О принципах языковой политики» - это еще одно преступление, за которое Янукович заслуживает импичмента», подчеркнули в Объединенной оппозиции и напомнили, что в Украине действует 10-ая статья Конституции, которая определяет украинский язык как единый государственный.

«Новое демократическое большинство отменит данный закон и другие антигосударственные законы и привлечет Януковича и Литвина к ответственности за надругательство над Конституцией и государственным языком», - говорится в заявлении.