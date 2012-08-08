ЦИК зарегистрировал список Батькивщины без Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комиссии заявила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

Она сообщила, что в своих автобиографиях, поданных на рассмотрение ЦИК, Ю.Тимошенко и Ю.Луценко отметили, что имеют политически мотивированную судимость.

Вместе с тем, сказала Ж.Усенко-Черная, пока эти судимости не погашены и не сняты в установленном законом порядке.

«Члены Центральной избирательной комиссии не имеют права давать оценку судебным решениям», - сказала она.

Таким образом, отметила Ж.Усенко-Черная, в ЦИК пока отсутствуют правовые основания для регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

В целом ЦИК зарегистрировал 210 кандидатов в депутаты от «Батькивщины». За это решение единогласно проголосовали присутствующие на заседании 14 членов ЦИК.