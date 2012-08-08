У Кличко рассказали, как их «прессуют» в Донецкой области

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель юридического департамента партии «УДАР» Валерий Карпунцов.

По его словам, сегодня власти начали применять кроме традиционных методов административного давления новые – требовать от кандидатов в народные депутаты как в мажоритарных округах, так и в общенациональном округе, снимать свои кандидатуры или увольняться с работы.

«Наши кандидаты в депутаты поддаются давлению и со стороны чиновников, и со стороны хозяев предприятий, на которых они (кандидаты - УНИАН) работают. Нетрадиционность применения админресурса состоит в том, что давление осуществляют не только чиновники, но и хозяева предприятий или хозяева сами находятся в провластных партиях, или боятся за свой бизнес», - отметил он.

По словам В.Карпунцова, особенно явственно это проявляется в Донецкой области. Он не исключает, что это происходит или будет происходить в других регионах.

Он привел пример, когда кандидат по 59-му округу от партии «УДАР», профессор одного из донецких вузов Ольга Шопаренко была вынуждена снять свою кандидатуру, поскольку ректор пригрозил ей увольнением, а также проблемами с выплатой кредита ее дочерью.

Рассказали о подобных проблемах присутствующие на пресс-конференции кандидаты от «УДАРа» Евгений Корж и Роман Волков. По их словам, они были вынуждены уволиться с работы, поскольку руководство поставило их перед выбором.

Е.Корж рассказал, что был вынужден уволиться еще до съезда партии, где он был выдвинут кандидатом в народные депутаты по избирательному округу № 61, поскольку руководство предприятия отказалось предоставить ему отпуск за свой счет и пригрозило уволить за прогул, если он поедет на съезд.

«Поэтому я принял решение уйти, но я все равно буду добиваться, чтобы мы жили в стране, где партийная принадлежность не была бы предметом для обсуждения профессиональной деятельности человека», - подчеркнул Е.Корж.

Как рассказал Р.Волков, его начальство поставило ему ультиматум – он заканчивает с партийной деятельностью и остается на предприятии либо увольняется.

Председатель донецкой областной организации партии «УДАР» Егор Фирсов отметил, что озвученная информация является, по сути, каплей в море.

«Сейчас мы озвучили конкретные факты. Могу сказать, что, несмотря на все сложности, мы будем сильными и продолжим борьбу против авторитарного режима», - заяви Е.Фирсов.

В.Карпунцов пообещал, что партия предоставит всем своим кандидатам, которые столкнутся с давлением, не только юридическую, но и физическую защиту.

«Наша партия в состоянии это сделать и мы не боимся никаких преследований», - подчеркнул он.