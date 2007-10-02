Ровенские нашеукраинцы поздравляют БЮТ с победой

Блок «Наша Украина - Народная самооборона» в Ровенской области на внеочередных парламентских выборах получил немного больше 20 процентов голосов избирателей, что гораздо меньше, чем надеялись.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя областного штаба блока НУ-НС, депутат Ровенского горсовета Сергей ПАЛАДИЙЧУК. Однако, по его словам, «нашеукраинцы» довольны не столько результатом, сколько «самим процессом волеизъявления, который был европейским и демократическим».

В то же время С.ПАЛАДИЙЧУК поздравил своих политических партнеров из Блока Юлии Тимошенко с победой и выразил уверенность, что они сдержат свое слово во время формирования парламентского большинства и коалиционного правительства (на Ривненщине БЮТ победил во всех избирательных округах, набрав в целом более чем 50% голосов избирателей - УНИАН).