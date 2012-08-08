Регионалы хотят приютить преследуемую чиновницу из Чехии

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом заявил народный депутат Украины Владимир Олийнык.

Он подчеркнул: «Думаю, если гражданка Чешской Республики Власта Парканова обратится к Украине с просьбой о политическом убежище, Украина имеет все основания для рассмотрения ее заявления компетентными органами и предоставления такого убежища. По моему мнению, есть все основания для рассмотрения фактов о преследовании Власты Паркановой на следующем заседании ПАСЕ».

В.Олийнык, ссылаясь на данные следствия, заявил, что два года назад, во время пребывания на посту министра обороны, В.Парканова дала согласие на закупку якобы «слишком дорогой» военной техники и без проведения надлежащей ценовой экспертизы были закуплены четыре военно-транспортных самолета CASA.

«По утверждениям следователей, государству был нанесен ущерб на 31 млн долларов США», - отметил В.Олийнык.

«Однако, по словам парламентария, решение о закупке самолетов принимал не отдельный министр, а правительство Чехии коллегиально.

В.Парканова виновата в том, что не подготовила сравнительную документацию по рынку транспортной авиации, чем могла ввести в заблуждение правительство, которое принимало коллективное решение о закупке самолетов, пояснили следователи во время рассмотрения дела в парламенте, сказал депутат.

«Сама Власта Парканова обвинения не признает и считает их преследованиями. При этом, по европейской практике, признаки политических преследований здесь действительно имеются. Фактически, госпожа Парканова при закупке техники исходила из интересов повышения обороноспособности своей страны и не получала никаких преимуществ для себя лично. Само решение принималось правительством, большинство членов которого и сегодня находятся при власти. Поэтому можно уверенно говорить о выборочном преследовании по политическим мотивам», - отметил В.Олийнык.

Он добавил, что, проголосовав за снятие депутатской неприкосновенности и передачу полиции бывшего министра обороны, чешский парламент 117-ю голосами против 45 отдал полицейским и судебным органам женщину, которая еще в 2006-2007 гг., по исследованиям агентства STEM, была самым популярным политиком Чешской Республики, а перед последними выборами покинула правящую ХДС-ЧНП (входит в группу Европейской народной партии) ради новой левоцентристской партии ТОП 09.

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в августе 2010 года был объявлен в международный розыск по обвинению в причинении государству убытков на 13,9 млн грн вследствие государственных закупок у одного участника. Интерпол задержал Б.Данилишина 18 октября 2010 года в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение. Генпрокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции. Б.Данилишин попросил у Чехии политического убежища и получил его в январе 2011 года.

Муж экс-премьера Юлии Тимошенко Александр Тимошенко получил политическое убежище в Чехии.