Сколько мест получат те, кто пройдёт в парламент
22:59, 01 октября 2007Политика
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или Если бы мандаты делили прямо сейчас
По состоянию на 22.30 подсчитано 91,74% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:
1. В случае непроходжения СПУ “бонусными” (то есть перераспределенными от непрошедших партий) будут 52 мандата
Партия регионов – 151 + 20 “бонусных”
БЮТ – 140 + 18
НС-НУ – 65 + 9
КПУ – 24 + 3
Блок Литвина – 18 + 2.
2. В случае прохождения СПУ “бонусными” будут 38 мандатов
Партия регионов – 151 + 14
БЮТ – 140 + 13
НС-НУ – 65 + 6
КПУ – 24 + 2
Блок Литвина – 18 + 2
СПУ – 14 + 1.
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