Сколько мест получат те, кто пройдёт в парламент

По состоянию на 22.30 подсчитано 91,74% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:

1. В случае непроходжения СПУ “бонусными” (то есть перераспределенными от непрошедших партий) будут 52 мандата

Партия регионов – 151 + 20 “бонусных”

БЮТ – 140 + 18

НС-НУ – 65 + 9

КПУ – 24 + 3

Блок Литвина – 18 + 2.

2. В случае прохождения СПУ “бонусными” будут 38 мандатов

Партия регионов – 151 + 14

БЮТ – 140 + 13

НС-НУ – 65 + 6

КПУ – 24 + 2

Блок Литвина – 18 + 2

СПУ – 14 + 1.