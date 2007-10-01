Симферополь ставит абсолютный рекорд по медленности подсчёта

В территориальном избирательном округе №1 в Крыму обработано лишь 19,49% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20.20 1 октября тут обработано всего 19,49% протоколов, в то время как на других семи крымских округах обработано уже от 61,5% до 100% протоколов.

Корреспонденту УНИАН, который по телефону обратился за комментарием в окружную комиссию ТИО №1, заявили, что обработка бюллетеней идет медленно, поскольку «много ошибок находится» в документации, поступающей от участковых комиссий. Как отметили в окружкоме, много ошибок возникают из-за того, что было мало времени для нормальной подготовки к выборам. Никакой другой информации получить не удалось, в комиссии заявили, что «сейчас у них идет совещание», и посоветовали, если что-то интересует, приехать за комментарием непосредственно в окружком.

Справка УНИАН. ТИО №1 входит 159 избирательных участков города Симферополя.