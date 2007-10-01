Кто еще не сдал протоколы?

К 21.40 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию протоколов по областям (в процентах): Крым - 78.45 Винницкая - 90.25 Волынская - 92.33 Днепропетровская - 88.37 Донецкая - 90.89 Житомирская - 98.97 Закарпатская - 86.22 Запорожская - 88.53 Ивано-Франковская - 87.13 Киевская - 92.42 Кировоградская - 96.25 Луганская - 82.92 Львовская - 95.14 Николаевская - 84.17 Одесская - 82.79 Полтавская - 100.00 Ровенская - 100.00 Сумская - 94.86 Тернопольская - 97.09 Харьковская - 91.10 Херсонская - 86.95 Хмельницкая - 99.74 Черкасская - 93.55 Черновицкая - 90.52 Черниговская - 93.73 г. Киев - 75.29 г. Севастополь - 82.88

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