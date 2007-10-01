Кто еще не сдал протоколы?

22:03, 01 октября 2007
Политика
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К 21.40 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию протоколов по областям (в процентах):

Крым - 78.45

Винницкая - 90.25

Волынская - 92.33

Днепропетровская - 88.37

Донецкая - 90.89

Житомирская - 98.97

Закарпатская - 86.22

Запорожская - 88.53

Ивано-Франковская - 87.13

Киевская - 92.42

Кировоградская - 96.25

Луганская - 82.92

Львовская - 95.14

Николаевская - 84.17

Одесская - 82.79

Полтавская - 100.00

Ровенская - 100.00

Сумская - 94.86

Тернопольская - 97.09

Харьковская - 91.10

Херсонская - 86.95

Хмельницкая - 99.74

Черкасская - 93.55

Черновицкая - 90.52

Черниговская - 93.73

г. Киев - 75.29

г. Севастополь - 82.88

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