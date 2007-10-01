Кто еще не сдал протоколы?
22:03, 01 октября 2007Политика
1541 0
К 21.40 обработано и передано в Центральную избирательную комиссию протоколов по областям (в процентах):
Крым - 78.45
Винницкая - 90.25
Волынская - 92.33
Днепропетровская - 88.37
Донецкая - 90.89
Житомирская - 98.97
Закарпатская - 86.22
Запорожская - 88.53
Ивано-Франковская - 87.13
Киевская - 92.42
Кировоградская - 96.25
Луганская - 82.92
Львовская - 95.14
Николаевская - 84.17
Одесская - 82.79
Полтавская - 100.00
Ровенская - 100.00
Сумская - 94.86
Тернопольская - 97.09
Харьковская - 91.10
Херсонская - 86.95
Хмельницкая - 99.74
Черкасская - 93.55
Черновицкая - 90.52
Черниговская - 93.73
г. Киев - 75.29
г. Севастополь - 82.88
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter