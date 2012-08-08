Александр Третьяков подал документы на регистрацию в ЦИК

7 августа оппозиционный депутат ВРУ Александр Третьяков подал в ЦИК документы о регистрации его кандидатом в народные депутаты на очередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу № 218 в Киеве в качестве самовыдвиженца.

«Довольно долгое время я развивал и финансировал оппозиционные партии, активно участвовал в политической жизни Украины. Впрочем, на этот раз моя фамилия не была внесена в списки объединенной оппозиции, - сказал Александр Третьяков в интервью журналистам.

Также Третьяков объяснил мотивы своего решения баллотироваться по мажоритарному округу № 218 в Киеве.

«Я считаю, что это для меня будет очень хорошим опытом. Прежде всего, это позволит установить прямой диалог с гражданами. Также это позволит использовать все мои возможности и опыт на благо избирателей, их поддержки на протяжении всех моих следующих каденций, - отметил он. - Надеюсь, что избиратели сами разберутся, кто придерживается своих обещаний, а кто является случайным человеком в парламенте. Я не изменил своей политической позиции, я был и остаюсь сторонником демократических ценностей».

Кроме того, Александр Третьяков выразил уверенность, что на следующих парламентских выборах победит оппозиция.