Тимошенко требует от Генпрокуратуры прояснить ее судьбу

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к генеральному прокурору Виктору Пшонке и начальнику Качановской колонии Ивану Первушкину с заявлением, в котором требует пояснений по поводу планов прекращения ее лечения и силовой перевозки из больницы в тюрьму, а затем – в суд.

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

«Юлия Тимошенко написала заявление на имя генерального прокурора Пшонки и начальника Качановской колонии Первушкина, описала ситуацию и ту информацию, которую мы получили относительно ее силового вывоза. Такое заявление передано. Мы ждем ответа", - сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко.

Он уточнил, что в своем заявлении Ю.Тимошенко требует от руководства Генеральной прокуратуры и колонии подтвердить или опровергнуть информацию по поводу планов ее вывоза, а в случае подтверждения этой информации – сообщить, куда и на каком основании ее планируют вывезти. "Кроме того, Юлия Тимошенко также спросила, почему не обеспечивается выполнение рекомендаций немецких врачей, которые подтверждены выводами международной комиссии, а также выводами министра здравоохранения относительно лечения в течение восьми недель без искусственного создания стрессовых ситуаций", - добавил С.Власенко.

"Не закончив лечения, нельзя человека вывозить из медицинского учреждения", - подчеркнул С.Власенко.

По его словам, сегодня практически подтверждены подозрения относительно планов властей прекратить лечение Ю.Тимошенко и силой доставить ее в суд 14 августа. Вчера "утром вывезли сокамерницу Юлии Тимошенко в неизвестном направлении. Ее вывезли не в Качановскую колонию. Где она сейчас находится неизвестно. Ее вывезли за полчаса, ее собрали быстро и увезли. Это абсолютно четко подтверждает план властей на проведение тех действий, о которых мы говорили – силой, применяя грубую физическую силу доставить, не долечив Юлию Тимошенко в суд, чтобы ускорить рассмотрение дела по сфабрикованным обвинениям до того, как Европейский суд 28 августа начнет свои слушания по делу Юлии Тимошенко", - заявил защитник.