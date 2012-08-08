Лидеру оппозиционной "молодежки" подожгли гараж

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе одесской облорганизации ВО «Батькивщина».

В пресс-службе уточнили, что «огнем сильно повреждена часть реквизитов и палаток, находившихся в гараже. Причем это уже второе преступление, совершенное в ходе предвыборной кампании против оппонентов нынешней власти».

В пресс-службе Объединенной оппозиции связывают поджог с организационной деятельностью М.Волкова. В частности, в последнюю неделю в Измаиле расставлены агитпалатки, в которых активисты «Союза Молодежи Измаила» собирали подписи горожан за лишение народного депутата Юрия Крука звания почетного гражданина Измаила за лоббирование Закона «О морских портах Украины», который, по их мнению, открывает путь для «прихватизации» государственного имущества.

М.Волков также известен тем, что «на июньском митинге измаильских портовиков публично вышел из рядов Партии регионов, порвав свой партбилет и заявив, что ему стыдно за невыполненные общения, которые давала ПР», - отметили в пресс-службе одесской ВО «Батькивщина».

В пресс-службе также заявили, что поджог гаража по исполнению напоминает сожжение злоумышленниками в ночь на 30 июля автомобиля руководителя агитационного отдела Объединенной оппозиции, куратора акции «Украина против Януковича» Ирины Золотаревой.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 июля в Измаиле неизвестный злоумышленник поджог автомобиль Kia Rio руководителя агитационного отдела при окружном штабе Объединенной оппозиции Ирины Золотаревой. По словам И.Золотаревой, ранее ей угрожали по телефону.