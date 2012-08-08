Симоненко: националисты сделали защиту украинского языка проблемой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Чернигове, где находился с рабочей поездкой.

П.Симоненко объяснил журналистам, что законопроект об основах языковой политики, проголосованный в Верховной Раде, не решает языкового вопроса в Украине. По его словам, Украина выполнила свои обязательства перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы и данным законом учла Европейскую хартию языков национальных меньшинств.

Лидер КПУ отметил, что только коммунисты занимают "последовательные позиции в защите украинского языка". "Националисты сделали все, чтобы в Украине появилась проблема необходимости защищать украинский язык", - сказал он. П.Симоненко также добавил, что "болтовни всегда много, а как доходит до дела, то украинцам навязывается канадский диалект, а не полтавский".

В то же время политик указал, что во многих странах используется по два языка, и никто не говорит об измене национальных интересов. Например, в Финляндии проживают лишь 6% шведов, но шведский язык имеет статус государственного, отметил он.

По убеждению П.Симоненко, стоит учитывать интересы украинцев, которые проживают в разных частях страны, и урегулировать этот вопрос демократически, проведя референдум.

"Волю людей нужно уважать, так мы снимем проблему манипулирования общественным мнением", - подчеркнул он.