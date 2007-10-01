Блок Тимошенко победил во всех округах Ровенщины

Во всех семи избирательных округах Ровенской области на выборах в Верховную Раду победу одержал Блок Юлии Тимошенко.

Такие данные ЦИК после обработки почти 100% протоколов из избирательных округов области.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, самый большой процент голосов, отданных за БЮТ, в избирательном округе №154 (г.Дубно) – более 57%. В областном центре за БЮТ проголосовали почти 52% избирателей.

Как сообщил журналистам один из руководителей областного штаба БЮТ, председатель Ровенского областного совета Александр ДАНИЛЬЧУК, несмотря на некоторые мелкие нарушения, ровенские «бютовцы» не будут оспаривать результатов голосования, они довольны ходом выборов в области. Ведь, отметил он, “представители блока в области почти вдвое улучшили показатели выборов 2006 года и значительно перевыполнили взятые обязательства”.

Почти в каждом округе по итогам голосования на втором месте оказывался блок «Наша Украина-Народная самооборона», на третьем – Партия регионов, которая получила, по сравнению с прошлогодним, в полтора раза лучший результат по области.