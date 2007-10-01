ЦИК обработала 86,2% протоколов

По результатам обработки более 86% протоколов происходит незначительное падение поддержки “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК на 18.55 обработано 86,20% протоколов УИК.

Согласно данными ЦИК, за Партию регионов проголосовали 33,05% избирателей, за БЮТ - 31,58%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,73%, за Коммунистическую партию Украины – 5,27%, за Блок Литвина – 3,99%, за Социалистическую партию Украины – 3,03%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,20%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,76%, за Партию зеленых Украины – 0,38%, за Блок Людмилы Супрун – 0,35%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,67% избирателей.