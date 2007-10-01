На Буковине БЮТ победил во всех районах, кроме румынского
...а что показали другие партии?
На Буковине Блок Юлии Тимошенко победил во всех районах, кроме одного румыноязычного, где лидирует Партия регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обобщенные данные параллельного подсчета 100% голосов по протоколам наблюдателей Черновицкого областного штаба БЮТ.
По их информации, в десяти сельских районах Буковины, городах Черновцы и Новоднестровск, по предварительным данным, лидером электоральных симпатий стал БЮТ, получив от 29 до 60% голосов избирателей.
В Герцаевском районе, где преимущественно проживает румыноязычное население, победу одержала Партия регионов, набрав 42,45%.
По этим данным, в Новоселицком районе регионалы отстали от БЮТ только на 1%, заняв второе место.
Блок “Наша Украина – Народная самооборона” больше всего процентов набрал в Кельменецком районе – 28,24%, но первое место ему не удалось получить ни в одном районе. В Новоселицком районе НУ-НС уступил даже социалистам, заняв четвертое место.
«Бютовцы», по предварительным данным, набрали больше всего голосов в Выжницком – 60,38% и Кицманьском – 60,31% – районах. В Заставнивском районе Черновцов их поддержали 57,37% избирателей, а в Шевченковском – 56,39%.
Социалисты уже традиционно наибольшую поддержку получили в Новоселицком районе, где с результатом 15,29% обогнали НУ-НС, заняв третье место после БЮТ и Партии регионов.
Больше всего сторонников коммунистов оказалось в Новоднестровском – 5,88%, Сокирянском – 3,96%, Шевченковском – 3,67%, Кельменецком – 3,13%, Хотинском – 3%, Першотравневом – 2,98% и Новоселицком – 2,1% районах.
Блок Литвина преодолел избирательный барьер только в двух районах – Сокирянском – 4,09%, Путильском – 3,30%, а также в городе Новоднестровске – 3,42%.
ВО «Свобода» получила более 1% только в Садгорском и Першотравневом районах Черновцов, а Блок Людмилы Супрун – в Сторожинецком – 1,33% и Глибокском – 1,04% районах.