Возможны два варианта создания коалиции

Политологи прогнозируют, что по результатам выборов в Верховной Раде может быть создана или коалиция “помаранчевых”, или коалиция на основе Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

"Если будет большинство у БЮТ и "Нашей Украины - Народной самообороны", то будет коалиция двух. В случае коалиции Партии регионов и КПУ к ним, возможно, присоединится Блок Литвина", - считает директор Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЄВ.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ прогнозирует, что в новоизбранном парламенте, вероятнее всего, будет создана "помаранчевая" коалиция БЮТ и НУ-НС, к которой возможно присоединится Блок Литвина.

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО допускает, что в случае прохождения в Верховную Раду VI созыва Блок Литвина может иметь так называемую "золотую акцию" и влиять на формат будущей коалиции.

"Возможно, что ЛИТВИН будет нужен Партии регионов, но может быть нужен и "помаранчевым". Но я думаю, что для последних он не будет надежным партнером, и с ним будет сложный переговорный процесс", - отметил он.