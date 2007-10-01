КИУ: в Северодонецке окружная комиссия не обрабатывает протоколы УИК

Комитет избирателей Украины заявляет, что комиссия территориального избирательного округа № 109 (г. Северодонецк) не обрабатывает протоколы участковых комиссий.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил председатель Луганского областного отделения КВУ Алексей СВЕТИКОВ, который в это время находится в помещении комиссии как официальный наблюдатель.

По его словам, окружная комиссия не работает: не проводит заседаний, не обрабатывает протоколы и не передает данные в ЦИК.

Руководство комиссии объясняет свою бездеятельность тем, что у них якобы работает компьютер (сервер).

А.Светиков также сообщил, что члены комиссии открывают конверты с протоколами, не объявляют результаты выборов и просто складируют протоколы в стол. Наблюдателям было заявлено, что заседание комиссии состоится завтра, тогда же и будут объявлены все результаты голосования.

В Луганском областном штабе БЮТ задержку обработки данных по протоколам считают саботажем.