Магера не исключает обращения ЦИК в правоохранительные органы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает возможности обращения ЦИК в правоохранительные органы по поводу ситуации, сложившейся в 29-м избирательном округе в Днепропетровской области. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что отставание информации о результатах голосования есть в Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях.

А.МАГЕРА отказался комментировать обращение Президента по поводу возможности вмешательства в ситуацию с задержкой объявления результатов, отметив, что «у нас очень многие люди хотят комментировать Президента Украины». «Я не хочу комментировать Президента», - заявил А.МАГЕРА.

В то же время, добавил он, «я далек от мысли, что в разных регионах по-разному умеют читать, писать, тем более, считать».

А.МАГЕРА выразил надежду, что задержка с подсчетом голосов и предоставлением информации связана только с объективными причинами, и результаты голосования поступят в ЦИК в ближайшее время.

По его словам, на данный момент в ЦИК поступили результаты по 55 избирательным округам, у которых есть информация по всем избирательным участкам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ сообщил на пресс-конференции, что “на данный момент отказываются подавать протоколы четыре избирательных округа: №29 (Днепропетровская область), №205 (Черкасская область), а также два округа в Донецкой области”. По словам председателя ЦИК, они мотивируют это тем, что еще нет всех данных из избирательных участков, поэтому не подают данные по всему округу.

В то же время, отметил В.ШАПОВАЛ, нет никаких оснований считать, что в этих округах будет какая-то кардинально другая ситуация, чем в тех, где уже данные известны.