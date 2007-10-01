Янукович всё-таки пришёл на Майдан

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Партия регионов сформирует правительство по результатам выборов. Об этом он заявил, выступая на Майдане Незалежности в Киеве, на митинге сторонников партии.

«Те политические силы, которые ставили перед собой задачу любой ценой победить, и ставили, прежде всего, вопрос распределения должностей, я думаю, что эти политические силы останутся в одиночестве”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил участников митинга с победой партии на выборах. Он заявил, что Партия регионов победила на внеочередных выборах, и готова защитить полученный результат.

«Мы победили, и я уверен, что мы и в этот раз будем формировать правительство”, - сказал он, добавив, что также будет сформирована коалиция национального единства во главе с Партией регионов. «Партия регионов по всем международным нормам имеет право формировать коалицию и правительство”, - подчеркнул он. В то же время, лидер Партии регионов отметил, что они никогда не ставят свои амбиции выше интересов украинского народа.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость объединения страны. По его словам, это необходимо для того, чтобы страна стабильно развивалась. Также он высказался против того, чтобы в Украине все время были выборы. “Нам надоели уже выборы. Политики не должны искать друг в друге врагов. Они должны научиться понимать друг друга», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, следующие выборы должны состояться не раньше, чем через 5 лет.

Он также пообещал, что в правительстве будут работать профессионалы, которые будут вести страну по пути развития. При этом лидер Партии регионов подчеркнул, что этого ожидают партнеры и на западе и на востоке.

«Все, что мы наметили в своей программе, мы будем выполнять», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что впервые на выборах победила та партия, которая до этого формировала правительство.

В.ЯНУКОВИЧ также констатировал, что количество сторонников Партии регионов в стране увеличивается.

Говоря о годе своего премьерства, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство могло сделать намного больше, “но, к сожалению, им не дали этого сделать”.

«Но после того, как выборы прошли, мы должны собраться и посмотреть друг другу в глаза – украинский народ и партии, и сказать, что наша цель - это рост экономики и благосостояния людей», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Также лидер Партии регионов выразил уверенность, что необходимо работать над улучшением имиджа государства.