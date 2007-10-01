Аваков назвал 4 кандидатуры на пост мэра Харькова

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ сегодня назвал четыре кандидатуры на должность Харьковского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует официальный веб-сайт Харьковской облгосадминистрации.

Говоря о необходимости проведения местных выборов, А.АВАКОВ сказал, что знает достойных кандидатов, которые могут заменить лидеров городского и областного совета, которые, по его мнению, дискредитировали себя.

«Я знаю в области достаточно много людей, которые способны эффективно работать в должности Харьковского городского председателя. Например, мне нравится кандидатура Александра ФЕЛЬДМАНА (народный депутат V созыва, руководитель областного штаба БЮТ – УНИАН). Полностью готов для того, чтобы занять кресло мэра Владимир БАБАЕВ (заместитель губернатора, член «Нашей Украины» - УНИАН). Может управлять городом Владимир ШУМИЛКИН (предыдущий городской председатель, член «Нашей Украины», депутат облсовета - УНИАН). Полностью может рассматриваться кандидатура Александра ПРОТАСА (лидер общественной организации «Харьковчанин»), - сказал А.АВАКОВ.

По его мнению, «все эти люди имеют достаточную квалификацию и готовы работать для города».

Вместе с тем, А.АВАКОВ подчеркнул, что сам он не собирается претендовать на должность городского председателя, поскольку намерен сконцентрировать свои усилия на работе в области.