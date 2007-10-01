Аваков назвал 4 кандидатуры на пост мэра Харькова
Сам губернатор не претендует
Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ сегодня назвал четыре кандидатуры на должность Харьковского городского председателя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует официальный веб-сайт Харьковской облгосадминистрации.
Говоря о необходимости проведения местных выборов, А.АВАКОВ сказал, что знает достойных кандидатов, которые могут заменить лидеров городского и областного совета, которые, по его мнению, дискредитировали себя.
«Я знаю в области достаточно много людей, которые способны эффективно работать в должности Харьковского городского председателя. Например, мне нравится кандидатура Александра ФЕЛЬДМАНА (народный депутат V созыва, руководитель областного штаба БЮТ – УНИАН). Полностью готов для того, чтобы занять кресло мэра Владимир БАБАЕВ (заместитель губернатора, член «Нашей Украины» - УНИАН). Может управлять городом Владимир ШУМИЛКИН (предыдущий городской председатель, член «Нашей Украины», депутат облсовета - УНИАН). Полностью может рассматриваться кандидатура Александра ПРОТАСА (лидер общественной организации «Харьковчанин»), - сказал А.АВАКОВ.
По его мнению, «все эти люди имеют достаточную квалификацию и готовы работать для города».
Вместе с тем, А.АВАКОВ подчеркнул, что сам он не собирается претендовать на должность городского председателя, поскольку намерен сконцентрировать свои усилия на работе в области.