В Донецкой области появился избирательный округ, где победил Мороз
17:27, 01 октября 2007Политика
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В ТИО №48 за СПУ отдано 50,21% голосов
В территориальном избирательном округе №48 в Донецкой области (г.Мариуполь, Ильичёвский район) большинство избирателей отдали свои голоса за Социалистическую партию Украины. Согласно электронному протоколу, вывешенному на веб-сайте Центральной избирательной комиссии, в этом округе за Мороза проголосовало 50,21% избирателей (по состоянию на 17.00 1 октября обработано 80,31% протоколов).
Партия регионов в этом округе серьезно отстает от фаворита – 36,59%.
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