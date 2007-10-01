Если бы мандаты делили уже сейчас

По состоянию на 16.40 подсчитано 79,25% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:

1. В случае непроходжения СПУ “бонусными” (то есть перераспределенными от непрошедших партий) будет 51 мандат

Партия регионов – 147 + 19 “бонусных”

БЮТ – 143 + 18

НС-НУ – 67 + 9

КПУ – 24 + 3

Блок Литвина – 18 + 2.

2. В случае прохождения СПУ “бонусными” будут 37 мандатов

Партия регионов – 147 + 13 “бонусных”

БЮТ – 143 + 13

НС-НУ – 67 + 6

КПУ – 24 + 2

Блок Литвина – 18 + 2

СПУ – 14 + 1.