Если бы мандаты делили уже сейчас
17:15, 01 октября 2007Политика
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Сколько мест получат те, кто пройдёт в парламент
По состоянию на 16.40 подсчитано 79,25% голосов. Если при последующем подсчете результаты участников выборов не изменятся, то общее количество парламентских мандатов – 450 - распределится так:
1. В случае непроходжения СПУ “бонусными” (то есть перераспределенными от непрошедших партий) будет 51 мандат
Партия регионов – 147 + 19 “бонусных”
БЮТ – 143 + 18
НС-НУ – 67 + 9
КПУ – 24 + 3
Блок Литвина – 18 + 2.
2. В случае прохождения СПУ “бонусными” будут 37 мандатов
Партия регионов – 147 + 13 “бонусных”
БЮТ – 143 + 13
НС-НУ – 67 + 6
КПУ – 24 + 2
Блок Литвина – 18 + 2
СПУ – 14 + 1.
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