Ющенко требует разъяснений от ЦИК и прокуратуры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правоохранительным органам немедленно осуществить проверку причин задержки подсчета голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах.

Об этом говорится в обращении главы государства к украинскому народу, переданному УНИАН его пресс-службой.

В.ЮЩЕНКО называет общей победой факт завершения досрочных парламентских выборов. “Еще полгода назад в государстве готовился конституционный переворот – из-за ревизии воли народа к узурпации власти силами прошлой коалиции. Мы защитили право людей решать свою судьбу. Как глава государства я высоко ценю тот факт, что моя позиция и моя уверенность в досягаемости перемен была повсеместно поддержана людьми”, - отмечает Президент.

В то же время, по его мнению, ключевым вопросом остается подведение окончательных итогов выборов. “Мою обеспокоенность вызывает задержка с подсчетами голосов в восточных и южных областях Украины, а именно – в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Автономной Республике Крым. Этот процесс имеет признаки затягивания”, - заметил он.

В.ЮЩЕНКО требует исчерпывающих разъяснений, в частности от Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры по этому поводу.

Он дал поручение правоохранительным органам немедленно начать расследование причин и обстоятельств задержки передачи первичных протоколов.

”Четко и ясно говорю тем силам, которые рассчитывают попасть в парламент с помощью манипуляций. Слово не разойдется с делом – фальсификаторы будут наказаны. Не испытывайте закон да и собственную судьбу. Настоящую позицию избирателей не удастся подменить. Я твердо верю в победу и объединение украинской демократии”, - отмечает Президент Украины.