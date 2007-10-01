ЦИК обработал 79,20% протоколов

Разрыв в количестве голосов избирателей между Партией регионов и БЮТ увеличивается.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16.22 обработаны 79,20% протоколов УИК.

Согласно данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 32,47% избирателей, за БЮТ - 31,90%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,99%, за Коммунистическую партию Украины – 5,23%, за Блок Литвина – 4,04%, за Социалистическую партию Украины – 3,11%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,16%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,74%, за Партию зеленых Украины – 0,37%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,65% избирателей.