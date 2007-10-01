Регионы опередили БЮТ

Партия регионов опередила по числу голосов избирателей БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, к 15.51 проработано 76,97% протоколов ДВК.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Партию регионов проголосовали 32,25% избирателей, за БЮТ - 32,06%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,09%, за Коммунистическую партию Украины – 5,20%, за Блок Литвина – 4,05%, за Социалистическую партию Украины – 3,10%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,15%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,75%, за Партию зеленых Украины – 0,37%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,65% избирателей.