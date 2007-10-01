В Соцпартии думают, что Литвин примкнёт к оранжевым

Представитель Социалистической партии Украины Станислав НИКОЛАЕНКО считает более вероятным присоединение Блока Литвина к демократической коалиции, нежели к коалиции в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.

Как сообщает пресс-служба СПУ, по словам С.НИКОЛАЕНКО, Блок Юлии Тимошенко и НУ-НС могут получить большинство в парламенте только при поддержке Блока ЛИТВИНА. «Но это уже будет не оранжевая, а желто-оранжевая коалиция», - подчеркнул он.

С.НИКОЛАЕНКО при этом отметил, что у него нет информации из штаба Блока Литвина, но «процентов на 60% можно сказать, что он будет объединяться с НУ-НС и БЮТ, а на 40% - что Блок Литвина создаст коалицию с ПР, СПУ и КПУ».

С.НИКОЛАЕНКО заявил, что когда будут получены окончательные результаты подсчета голосов из восточных регионов Украины, станет понятно, что первое место на выборах-2007 займет Партия регионов. Соответственно, ПР получит право на формирование коалиции в новом парламенте.

С.НИКОЛАЕНКО не исключает, что новая коалиция будет в составе ПР, СПУ, КПУ и Блока Литвина.