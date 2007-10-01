В НУ-НС насчитали 231 мандат для демсил

В блоке «Наша Украина - Народная Самооборона» уверены, что демократические силы получат в новом парламенте 231 мандат.

Как сообщает пресс-служба блока, об этом сообщил заместитель руководителя департамента по организационным вопросам и связям с регионами Центрального штаба Блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Виталий БОНДЗИК, ссылаясь на результаты параллельного подсчета голосов.

Он утверждает, что результаты параллельного подсчета голосов Блоком совпадают с данными Национального экзит-пола и подтверждают, что БЮТ и Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” сформируют в парламенте следующего созыва демократическое большинство.

Поэтому В.БОНДЗИК прогнозирует, что суммарно БЮТ и “Наша Украина – Народная Самооборона” получат в следующем парламенте 231 мандат.

“На данный момент обработано 83,24% протоколов. Явка составляет 63,07% избирателей”, - сообщил он.

По словам В.БОНДЗИКА, предварительные результаты подсчетов такие: БЮТ – 32,19%, Партия регионов – 31,98%, “Наша Украина - Народная Самооборона” – 14,75%, КПУ – 5,22%, Блок Литвина – 4,07%, СПУ – 2,93%.

В частности, анализируя результаты по областям, он привел такие цифры: “У Крыма, пока еще результат ПР – 60,72%, “Нашей Украины - Народной Самообороны” – 8,59%. В Волынской области БЮТ получил 57,38%, “Наша Украина - Народная Самооборона” – 19,98%; в Ивано-Франковске – БЮТ – 50,63%, “Наша Украина - Народная Самооборона” – 36,58%, в Тернополе – БЮТ – 51,32%, “Наша Украина - Народная Самооборона” – 34,94%.

В.БОНДЗИК также заверил, что вскоре будут обнародованы окончательные результаты параллельного подсчета голосов.