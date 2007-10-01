ЦИК обработала 71,03% протоколов

Разрыв между количеством голосов за Блок Юлии Тимошенко и Партией регионов продолжает уменьшаться по результатам обработки более 71% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, состоянием на 14.15 обработано 71,03% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовало 32,51% избирателей, за Партию регионов – 31,75%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,36%, за Коммунистическую партию Украины – 5,16%, за Блок Литвина – 4,09%, за Социалистическую партию Украины – 2,92%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,11%, за Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмилы Супрун – 0,36%, за Партию зеленых Украины – 0,36%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,63% избирателей.