Богатырева ждет, что Ющенко отдаст ПР формирование коалиции

Один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручит Партии регионов, как победителю выборов, вести переговоры о формировании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на брифинге в избирательном штабе Партии регионов.

«Как только будут оглашены результаты выборов, сразу начнется переговорный процесс. И хотя у нас не существует прямой нормы о том, что победитель начинает переговоры о создании коалиции, но существует мировая традиция, когда Президент поручает партии-победителю вести переговоры. Убеждена, что по результатам выборов Президент именно Партии регионов поручит вести переговоры», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, оппоненты Партии регионов по избирательному процессу «преждевременно начали праздновать победу и создавать коалицию» на основе результатов национальных экзит-полов. «Результаты экзит-полов еще раз показали, что между политическими силами существует жесткая конкуренция, но экзит-полы не являются результатами выборов», - добавила она.

Р.БОГАТЫРЕВА также обратила внимание на тот факт, что сейчас при увеличении количества обработанных протоколов избирательных комиссий сокращается разрыв между лидерами избирательной гонки. По ее словам, обнародованы предварительные данные голосования, полученные в результате обработки 88% протоколов с избирательных участков Центральной и Западной Украины, и 50% протоколов – из восточного региона.

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, состоянием на 14.15 обработано 71,03 протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно результатам, за БЮТ проголосовало 32,51% избирателей, за Партию регионов – 31,75%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,36%, за Коммунистическую партию Украины – 5,16%, за Блок Литвина – 4,09%, за Социалистическую партию Украины – 2,92%.