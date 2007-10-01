Уволившегося Цушко уволить нельзя?

Несмотря на поданное Василием Цушко 30 сентября заявление об отставке, он остается министром МВД, поскольку находится на длительном лечении на больничном бюллетене.

Об этом сегодня было заявлено на совещании аппарата МВД, - сообщил источник "Острова".

По законодательству Украины, пока человек находится на больничном, он не может быть уволен с работы.