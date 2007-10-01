ПР: БЮТ дал команду представителям в Луганске держать протоколы до вечера”
13:24, 01 октября 2007Политика
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Регионалы обещают "додавить" их
Блок Юлии Тимошенко дал команду своим представителям в окружном избиркоме не подавать протоколы в Центризбирком до сегодняшнего вечера. Об этом заявил РБК-Украина кандидат в нардепы от Партии регионов, руководитель Луганского штаба Партии регионов Александр Ефремов. По его словам, представители БЮТ сознательно задерживают передачу протоколов в ЦИК, постоянно ссылаясь на необходимость пересчитать бюллетени, из 102-го округа (Луганский, Ленинский, Артемовский р-ны города). "Но, в конечном итоге, мы их додавим", - сказал он, добавив, что представители БЮТ, по его данным, получили команду "держать протоколы до вечера".
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