Янукович напомнил, что демократия это – процедура

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что «изо всех преждевременных подсчетов и прогнозов, экзит-полов в том числе, ясно одно – Партия регионов на первом месте и будет объявлена победителем, когда провозгласят результаты выборов».

Как сказано в обращении В.ЯНУКОВИЧА к гражданам Украины, размещенном на сайте лидера Партии регионов, результаты голосования «станут окончательно известны сегодня. И какими бы они ни были – все политические силы – участники процесса – должны не только выслушать, но и услышать убедительный голос народа. Должны согласиться с выбором граждан и не делать попыток подтасовывать результат под свои потребности.

Как ответственные политики, мы должны понимать: интересы демократии в Украине, интересы гражданского общества – выше и важнее любых цифр.

Для Украины и ее авторитета в мире важного, чтобы это новое испытание демократией все политические силы прошли с честью. Для этого необходимо строго придерживаться процедуры, поскольку демократия, мы знаем, это – процедура».

Таким образом, заявляет В.ЯНУКОВИЧ «важно спокойно дождаться данных Центральной избирательной комиссии, а до этого момента не самопровозглашать их. Досадно, что поведение и действия «помаранчевых», продемонстрированные вечером 30 сентября, свидетельствуют о недостаточной политической зрелости и о невзвешенности этих политиков. Их заявления были преждевременными и вредными для всего государства, поскольку несли раскольническую нагрузку. «Помаранчевые» сделали преждевременные выводы и пытались еще больше разделить страну и народ своими скороспелыми заявлениями».

«Еще и сейчас непонятно, какой может быть реальная раскладка сил в будущем парламенте, и ничего пока еще не свидетельствует о победе именно «помаранчевой» коалиции. Потому что, повторяю, нет официальных результатов выборов. Любые утверждения о победе только на основе прогнозов экзит-полов – безответственные, неубедительные, если не сказать – авантюрные. Процесс подсчета голосов продолжается. И сегодня уже будет известно, какие именно партии и с каким результатом прошли в парламент», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «именно после провозглашения результатов мы считаем целесообразным начать консультации с политическими силами о возможной парламентской коалиции. Мы начнем этот процесс сразу после провозглашения предварительных результатов. А пока надо спокойно ждать результата подсчета голосов, без нагнетания ситуации, без неоправданных и заблаговременных фанфар. Мы должны сделать все, чтобы эти дни вошли в историю Украины как время, которое положило начало общенациональному пониманию, объединению народа и страны».