ЦИК обработала более 50% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала более 50% протоколов участковых комиссии, согласно которым на выборах в ВР продолжает лидировать БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.30 обработано 51,19% протоколов. За БЮТ проголосовали 33,19% избирателей, за Партию регионов – 30,83%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 15,45%, Коммунистическую партию Украины – 5,10%, Блок Литвина – 4,16%, Социалистическую партию Украины – 3,18%, Прогрессивную социалистическую партию Украины - 1,06%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,72%, Блок Людмилы Супрун – 0,37%, Партию зеленых Украины – 0,35%.

Не поддержали ни одного из блоков (партии) 2,59% избирателей.