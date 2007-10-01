Глава ЦИК: очевидно, ошибки были

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что досрочные выборы Верховной Рады Украины состоялись. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ЦИК, в выборах приняли участие свыше 62% избирателей, «эти выборы прошли в соответствии с законом, и являются демократическими».

При этом В.ШАПОВАЛ отметил, что явка избирателей немного ниже, чем на предыдущих выборах в ВР Украины, напомнив, что тогда явка составила более 66%.

По словам председателя ЦИК, «очевидно, ошибки были». Впрочем, отметил он, не делают ошибки только те, кто ничего не делает.

В.ШАПОВАЛ сообщил, что по состоянию на 9.45 были обработаны 48,18% протоколов.

Согласно данным обработанных протоколов, БЮТ получил 33,45% голосов, Партия регионов – 30,44%, НУ-НС – 15,64%. КПУ – 5,07, Блок Литвина - 4,18%, СПУ – 3,14%.

В.ШАПОВАЛ отметил, что в 127 из 225 округов победу одержал БЮТ. При этом он отметил, что на данный момент еще не обработаны даже 50% протоколов.

По словам председателя ЦИК, во Львовской области за БЮТ проголосовали 51,31% избирателей, в Киеве – 54,04%, Киевской области – 47,83%, Полтавской области – 38,37%.

В то же время, отметил В.ШАПОВАЛ, Партия регионов лидирует в 94 округах, в частности, в Донецкой области – 71,44%, Луганской области – 73,02%, Севастополе – 63,92%, в Крыму – 63,68%, Одесской области - 49,28%.