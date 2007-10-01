Регионалы и коммунисты уже ”прописались” под ЦИК

Возле здания Центральной избирательной комиссии установлены четыре больших палатки Коммунистической партии.

На палатках установлены красные флаги с традиционной символикой коммунистов.

По информации Лиги, палатки были установлены с 00:00 до 03:00 понедельника.

По состоянию на 8 утра около палаток сторонников КПУ не наблюдалось.

Возле ЦИК также стоит множество палаток, установленных ранее Партией регионов, но символики этой политической силы на палатках нет.

Как сообщают "Украинские новости", территорию ЦИК охраняют сотрудники Министерства внутренних дел.

По состоянию на 8 утра городок охраняли 8 человек.

Кроме этого, перед ЦИК стоит микроавтобус с бойцами спецподразделение "Беркут". Их количество не превышает 10 человек.

Немного в стороне от ЦИК стоит автобус "Богдан", в котором находятся близко 20 милиционеров.

Украинская правда