Литвин рассчитывает получить парламентскую акцию Мороза?

Блок Литвина набирает 5,71% голосов избирателей согласно параллельному подсчету результатов голосования. Об этом журналистам сообщил глава Шевченковской районной государственной администрации столицы, №5 избирательного списка блока Виктор Пилипишин. По его словам, в Киеве Блок Литвина набрал 6-8%, сообщает РБК-Украина.

В.Пилипишин отметил, что Блок Литвина удивляется тем, что результаты выборов до сих пор не оглашены, ведь, по его данным, избирательные участки закончили подсчет еще в 1-2 часа ночи.

По поводу возможной коалиции, В.Пилипишин заявил, что Блок Литвина готов договариваться со всеми политическими силами, которые поддержат их программу, однако свою позицию он озвучит только после оглашения окончательных результатов выборов.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 26 марта 2006 года результат, аналогичный тому, на который сейчас рассчитывает Блок Литвина, получила Социалистическая партия Александра Мороза - 5,69%.