Предварительные результаты ЦИК обещает уже сегодня

В Центральной избирательной комиссии предполагают, что сегодня до конца дня будут получены предварительные результаты голосования на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Я думаю, что до конца дня будут окончательные предварительные результаты, то есть полученные с помощью системы «Выборы», - сказал он.

М.ОХЕНДОВСКИЙ не исключил, что уже сегодня в ЦИК начнут поступать протоколы окружных избирательных комиссий.

При этом он заверил, что все эти документы будут приняты и зачитаны каждый в отдельности.

М.ОХЕНДОВСКИЙ также сообщил, что никаких системных нарушений в ходе голосования обнаружено не было.

«ЦИК, по состоянию на это время, не имеет жалоб относительно нарушений, которые происходили во время голосования», - отметил член комиссии.