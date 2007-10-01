Янукович нахамил журналистам

Лидер Партии регионов Виктор Янукович намерен уже в понедельник предложить всем политическим силам, которые преодолели 3% барьер, провести переговоры о создании коалиции.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штабе Партии регионов в полночь. По словам премьера, "все партии, которые преодолели 3% барьер, имеют право вступить в эти переговоры".

После заявления Янукович отказался отвечать на вопросы журналистов. Вместе с тем одна из журналисток успела задать вопрос, отметив, что премьер очень угрюмый, на что Янукович грубо отрезал: "Вы сами на себя в зеркало посмотрите".

Украинская правда