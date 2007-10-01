ЦИК обработала более 40% протоколов участковых комиссий

По состоянию на 8.56 в Украине обработано 40,08% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки этих документов, БЮТ получил 33,38% голосов избирателей, Партия регионов - 30,42%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 15,56%, Коммунистическая партия Украины - 5,07%, Блок Литвина - 4,22%, Социалистическая партия Украины - 3,35%, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 1,03%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,69%, Блок Людмилы Супрун - 0,38%, Партия зеленых Украины - 0,34%.

Не поддержали ни одного блока (партии) 2,56% избирателей.