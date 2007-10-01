БЮТ лидирует на выборах в 15 областях и в Киеве, НУ-НС - в 1

Блок Юлии Тимошенко лидирует на парламентских выборах в 15 областях Украины и в Киеве, Партия регионов - в 7 областях, Крыму и Севастополе, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – в 1 области.

Такие данные получены после обработки Центральной избирательной комиссией 31,70% протоколов избирательных участков.

В частности, за БЮТ в Винницкой области проголосовали 46,43% избирателей, Волынской – 57,71%, Житомирской – 33,55%, Ивано-Франковской – 51,06%, Киевской – 53,88%, Кировоградской – 38,77, Львовской – 51,46%, Полтавской – 38,28%, Ривненской – 48,66%, Сумской – 42,67%, Тернопольской – 52,01%, Хмельницкой – 45,56%, Черкасской – 46,28%, Черновицкой – 43,71%, Черниговской – 43,12% и Киеве – 47,88%.

Партия регионов лидирует в АРК, где ее поддержали 63,93% избирателей, Днепропетровской области – 48,72%, Донецкой – 71,44%, Запорожской – 57,94%, Луганской – 72,86%, Николаевской – 52,50%, Одесской – 48,74%, Харьковской – 51,06%, Херсонской – 46,72% и в Севастополе – 63,34%.

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” лидирует в Закарпатской области, где его поддержали 34,17% избирателей.