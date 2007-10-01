Березовский прогнозирует кризис в Партии регионов

Опальный российский олигарх Борис БЕРЕЗОВСКИЙ исключает возможность широкой коалиции в украинском парламенте и прогнозирует кризис в Партии регионов, передает Газета.Ru.

Как заявил бизнесмен в эфире телеканала 1+1, коалиция на базе Партии регионов и блока «Наша Украина - Народная самооборона» невозможна, поскольку «Наша Украина» сделала «выводы из истории».

Кроме того, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ спрогнозировал кризис в Партии регионов. «Прогрессивный АХМЕТОВ находится в конфронтации с отсталым ЯНУКОВИЧЕМ. Поэтому кризис ожидает Партию регионов», - заметил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.