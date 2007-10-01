Березовский прогнозирует кризис в Партии регионов
06:38, 01 октября 2007Политика
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Олигарх исключает возможность широкой коалиции
Опальный российский олигарх Борис БЕРЕЗОВСКИЙ исключает возможность широкой коалиции в украинском парламенте и прогнозирует кризис в Партии регионов, передает Газета.Ru.
Как заявил бизнесмен в эфире телеканала 1+1, коалиция на базе Партии регионов и блока «Наша Украина - Народная самооборона» невозможна, поскольку «Наша Украина» сделала «выводы из истории».
Кроме того, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ спрогнозировал кризис в Партии регионов. «Прогрессивный АХМЕТОВ находится в конфронтации с отсталым ЯНУКОВИЧЕМ. Поэтому кризис ожидает Партию регионов», - заметил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.
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