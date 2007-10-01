Табачник молится за создание помаранчевой коалиции

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что формирование “помаранчевой коалиции” стало бы подарком для Партии регионов накануне президентских выборов 2009 года.

Об этом он сказал сегодня в эфире программы “Свобода выбора” на телеканале “Интер”.

“Я могу только молиться за это”, - сказал он, отметив, что это решит множество проблем в стране и облегчит ситуацию для Партии регионов на президентских выборах.

При этом Д.ТАБАЧНИК выразил убеждение в том, что Партия регионов сможет работать в конструктивной оппозиции, тем более, что уже имеет такой опыт.