Перед отставкой Цушко встречался с Януковичем

Василий Цушко сообщил о своем решении пойти в отставку Александру Морозу и Виктору Януковичу еще в канун выборов. Однако те попросили не обнародовать его до завершения голосования.

Как сообщает 5 канал , об этом заявил лидер социалистов Александр Мороз.

"У него еще четыре месяца должно быть лечения стационарного. Быть на должности министра в таких условиях он не может. Он вчера встречался с премьер-министром и со мной. Мы договорились, что до 20-го часа он не будет делать никаких сообщений", - сказал А.Мороз.