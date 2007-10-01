Луценко целовал Тимошенко на бис (фоторепортаж)
03:46, 01 октября 2007Политика
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Журналистам не отказали
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заверяют, что все договоренности между этими двумя политическими силами будут выполнены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время совместной пресс-конференции в штабе БЮТ.
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Лидер НУ-НС Ю.Луценко отметил, что победа двух политических сил является командным результатом. Он отметил, что БЮТ и НУ-НС невзирая на все отдельные разногласия будут строить европейскую Украину.
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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