Янукович и Ахметов покинули штаб Партии регионов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и кандидат в депутаты от ПР Ринат АХМЕТОВ покинули штаб Партии регионов, размещенный в кинотеатре «Зоряный».

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ и Р.АХМЕТОВ покинули здание штаба ориентировочно в 2.30.

Все это время В.ЯНУКОВИЧ и Р.АХМЕТОВ находились в отдельном кабинете, который дважды посещал вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и один раз - министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

В штабе Партии регионов утверждают, что сегодня в 3.00 состоится брифинг вице-премьер-министра Дмитрия ТАБАЧНИКА, который завершит сегодняшнюю работу штаба Партии регионов.