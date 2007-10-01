Рудьковский говорит, что они с Цушко - разные люди

Министр транспорта и связи (член Соцпартии Украины) Николай РУДЬКОВСКИЙ поздравил премьер-министра Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ сообщил сегодня журналистам.

«А что такого? Разве не имеет права министр поздравить премьер-министра с победой на выборах?», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ, объясняя цель своего приезда в штаб Партии регионов.

Когда журналисты уточнили, что еще один министр от СПУ Василий ЦУШКО, своеобразным способом поздравил В.ЯНУКОВИЧА с победой на выборах, подав в отставку, Н.РУДЬКОВСКИЙ сказал: «Мы разные люди».

Министр транспорта и связи после этого вошел в кабинет, где находился лидер Партии регионов. Через несколько минут он вышел из кабинета, отказавшись общаться с журналистами. Н.РУДЬКОВСКИЙ не ответил на вопрос, планирует ли он сохранить свою должность в следующем составе правительства после формирования парламентского большинства.