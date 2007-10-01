В ЦИК не поступает информация из Донецкой и Луганской областей

БЮТ обращается к правоохранительным органам с просьбой выяснить причины отсутствия поступления информации о подсчете голосов с избирательных участков Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в штабе БЮТ сообщил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что по данным, имеющимся в БЮТ, сейчас прекращен подсчет голосов на участках Донецкой и Луганской областей и соответственно не поступает информация о результатах.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что информацию о прекращении подачи результатов из этих областей подтверждают и в ЦИК. Он подчеркнул, что это делается по команде представителей Партии регионов, которые начинают вести агрессивную работу по фальсификации результатов выборов. «Мы обращаемся к силовым структурам, чтобы они возобновили подсчет голосов избирателей», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что правоохранители должны обеспечить выполнение всеми членами участковых избирательных комиссий закона, а не указаний криминалитета.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что БЮТ во время параллельного подсчета голосов уже обработал сведения с 55% избирательных участков.

По данным подсчета, БЮТ получил 33,64%, ПР – 33,24%, и НУ-НС – 14,28%.

Руководитель штаба БЮТ напомнил, что это информация, которая поступила из участков мобильной связью.

При этом, по его словам, представители БЮТ передавали результаты голосования относительно трех политических сил. Результаты голосования по другим участникам выборов будут поступать во время передачи местными штабами БЮТ копий протоколов.